Аваков назвав замах на вбивство Бабченка спробою дестабілізації українського суспільства

Співробітники СБУ заздалегідь отримали інформацію про підготовку вбивства Бабченка і прийняли рішення про проведення оперативної комбінації.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що замах на вбивство російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка – це спроба дестабілізувати українське суспільство.

Як інформує прес-служба МВС України, про це Аваков сказав сьогодні, коментуючи спецоперацію українських спецслужб.

«Запобігання замаху на журналіста Бабченка в Києві – не тільки ілюстрація відмінної роботи особисто голови СБУ Василя Грицака, офіцерів СБУ, Нацполіції і Генпрокуратури, а й чітка відповідь на питання – постійне джерело спроб дестабілізації українського суспільства, розташоване в Росії», ‑ зазначив міністр.

У поліції нагадали, що 29 травня на лінію 102 надійшло повідомлення від лікарів: їм подзвонила жінка і сказала, що виявила в помешканні свого чоловіка в крові.

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Згодом правоохоронці повідомили, що від отриманого поранення у спину потерпілий, громадянин РФ 1977 року народження, ведучий одного із телеканалів Аркадій Бабченко, помер.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 травня, Грицак повідомив, що Бабченко живий, СБУ провела спецоперацію з максимальним захистом.

За його словами, співробітники СБУ заздалегідь отримали інформацію про підготовку вбивства Бабченка і прийняли рішення про проведення оперативної комбінації.

"Завдяки спецоперації нам вдалось не тільки зірвати цинічну провокацію, а й задокументувати підготовку російськими спецслужбами цього ганебного та цинічного злочину. Співробітники СБУ отримали завчасно інформацію про те, що готується терористичний акт, готується вбивство громадянина РФ Аркадія Бабченка. Ми вийшли на людей, які володіли цією інформацією і, відповідно до законодавства України, встановили з ними конфіденційне співробітництво, і вони допомогли нам попередити це вбивство, цей терористичний акт. Було прийнято рішення про проведення оперативної комбінації, завдяки якій нам вдалось зібрати беззаперечні докази терористичної діяльності російських спецслужб на території України", - сказав Грицак.