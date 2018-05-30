«Я непогано коштую»: Бабченко розповів про вартість замовлення на своє вбивство

17:46, 30 травня 2018
Суспільство
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Російський журналіст Аркадій Бабченко, який ще кілька годин тому вважався загиблим, розповів, що вартість замовлення на його вбивство склала 40 тисяч доларів.

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В ході брифінгу в СБУ він повідомив, що був попереджений про підготовку свого вбивства ще місяць тому.

«До мене прийшли місяць тому. Люди сказали, що є на тебе замовлення. Вже передані гроші. Гроші, наскільки мені відомо, 40 тисяч доларів. Я непогано коштую, слухайте... Показали документи, мої паспортні дані, мою фотографію, яка є тільки в моєму паспорті. Коли я її робив, коли отримував паспорт...», - вказав він.

За словами Бабченка, ця фотографія, яка є тільки у нього в паспорті і в паспортному столі, дозволяє йому зробити висновок про те, що інформація йшла з Росії

«Стало зрозуміло, що інформація йде з Росії, інформація йде з, мабуть державних служб. Добути цю інформацію могли тільки спецслужби», - констатував він.

Пресс-служба СБУ у Twitter повідомила, що спецслужби РФ завербували громадянина України, який отримав завдання знайти виконавців для скоєння в Україні ряду терористичних актів.

Російський агент запропонував своєму знайомому – колишньому учаснику АТО за грошову винагороду у 30 тис доларів США здійснити терористичний акт – вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка, причому в якості задатку ним було передано $ 15 тис.

Як повідомлялось, журналіст Аркадій Бабченко не помер в результаті замаху увечері 29 травня. Сьогодні Бабченко з'явився перед журналістами. 

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Теги: #вбивство#Аркадій Бабченко