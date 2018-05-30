«Я непогано коштую»: Бабченко розповів про вартість замовлення на своє вбивство

Журналіст розповів, що був попереджений про підготовку свого вбивства ще місяць тому.

Російський журналіст Аркадій Бабченко, який ще кілька годин тому вважався загиблим, розповів, що вартість замовлення на його вбивство склала 40 тисяч доларів.

Читайте такожСолдат, журналіст, письменник, ворог Путіна: чим відомий Аркадій Бабченко

В ході брифінгу в СБУ він повідомив, що був попереджений про підготовку свого вбивства ще місяць тому.

«До мене прийшли місяць тому. Люди сказали, що є на тебе замовлення. Вже передані гроші. Гроші, наскільки мені відомо, 40 тисяч доларів. Я непогано коштую, слухайте... Показали документи, мої паспортні дані, мою фотографію, яка є тільки в моєму паспорті. Коли я її робив, коли отримував паспорт...», - вказав він.

За словами Бабченка, ця фотографія, яка є тільки у нього в паспорті і в паспортному столі, дозволяє йому зробити висновок про те, що інформація йшла з Росії

«Стало зрозуміло, що інформація йде з Росії, інформація йде з, мабуть державних служб. Добути цю інформацію могли тільки спецслужби», - констатував він.

Пресс-служба СБУ у Twitter повідомила, що спецслужби РФ завербували громадянина України, який отримав завдання знайти виконавців для скоєння в Україні ряду терористичних актів.

Російський агент запропонував своєму знайомому – колишньому учаснику АТО за грошову винагороду у 30 тис доларів США здійснити терористичний акт – вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка, причому в якості задатку ним було передано $ 15 тис.

Як повідомлялось, журналіст Аркадій Бабченко не помер в результаті замаху увечері 29 травня. Сьогодні Бабченко з'явився перед журналістами.