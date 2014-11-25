За добу РНБО не зафіксувала жодного обстрілу України з території РФ
14:48, 25 листопада 2014Політика
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За останню добу Радою національної безпеки та оборони України не зафіксовано обстрілів українських військових і населених пунктів з території Росії.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.
«Обстрілів з території РФ українських військових та населених пунктів не зафіксовано за останню добу», - зазначив він.
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«Кількість російських воїнів та найманців, які перебувають на території України, вимірюється тисячами», - додав Лисенко.
За його словами, якщо російські військові виїжджають, це не означає, що вони залишають територію України і ніхто їх не замінює, оскільки є інформація,що прибувають нові сили, і це можна назвати повноцінною ротацією.
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