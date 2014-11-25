Бойовики тричі обстріляли із «Градів» і мінометів сили АТО поблизу сіл Піски і Тоненьке
Бойовики за вчора тричі обстріляли із «Градів» і мінометів позиції сил АТО поблизу сіл Піски і Тоненьке.
Як передає кореспондент УІНАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.
«На Донецькому напрямі вчора бойовики тричі обстріляли з «Градів» і мінометів позиції українських військовослужбовців поблизу сіл Піски і Тоненьке», - зазначив він.
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«На цьому ж напрямі терористи з артилерії, мінометів та стрілецької зброї багаторазово обстрілювали позиції сил АТО поблизу населених пунктів Красногорівка, Славне, Березове, Авдіївка, Веселе та Майорське», - додав Лисенко.
За його словами, Донецький аеропорт залишається під контролем українських військових.
«Наші військовослужбовці відбили усі спроби ворога атакувати цей об’єкт», - зауважив Лисенко.