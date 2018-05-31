Екс-посадовець Пентагону спрогнозував "довготермінові наслідки" інсценування вбивства Бабченка

За словами Майкла Карпентера, Росія безсумнівно експлуатуватиме цю ситуацію і ставитиме під сумнів загалом правдивість західних джерел інформації.

Екс-високопосадовець Пентагону та директор аналітичного Центру Байдена при Пенсильванському університеті Майкл Карпентер заявив про можливі наслідки спецоперації «Бабченка» для української влади.

Про це він заявив в інтерв’ю Українській службі «Голосу Америки».

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«Я думаю, будуть довготермінові наслідки, які стосуватимуться довіри до СБУ та загалом до інституцій уряду. Бо, віднині люди вагатимуться. На жаль, наступного разу, коли трапиться трагедія, і журналіст чи дисидент буде вбитий, кожен візьме паузу і задумається, чи ця новина є правдивою. І це прикрий наслідок у довготривалій перспективі», – сказав Карпентер.

За словами Карпентера, Росія безсумнівно експлуатуватиме цю ситуацію і ставитиме під сумнів загалом правдивість західних джерел інформації. Це особливо небезпечно в час, коли довіра до медіа у світі падає - заявив експерт. Він сподівається, що українські спецслужби у результаті цієї спецоперації справді зібрали достатньо доказів проти замовників та виконавців, які готували цей злочин.

«Якщо це справді був єдиний спосіб, щоб зберегти життя людини і впіймати потенційного вбивцю, тоді ця ситуація має якусь міру виправдання. Але треба задатись питанням, чи це був єдиний спосіб так діяти. І очевидно, введення в оману ЗМІ завжди має свою ціну. Це не сходить з рук, і в даній ситуації це з рук не зійде», – додав він.