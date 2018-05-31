Клімкін заявив, що не знав про спецоперацію з Бабченком під час виступу на Радбезі ООН

Глава МЗС назвав виправданою тезу про дестабілізацію Росією ситуації в Україні.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що під час виступу на засіданні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, яке відбулося 29 травня, не знав про спецоперацію українських правоохоронних органів за участі російського журналіста Аркадія Бабченка.

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Про це глава українського зовнішньополітичного відомства повідомив у мікроблозі Twitter.

"Мене запитують, чи знав я про спецоперацію з Бабченком, виступаючи позавчора в Раді безпеки ООН. Не знав, говорив щиро. І я дуже радий, що Аркадій живий. Як бачите, моя теза, що Росія дестабілізовуватиме ситуацію у нас, у тому числі таким чином, більше ніж виправдана", - зазначив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, 29 травня на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку Клімкін заявив, що Москва завжди вважала журналіста Бабченка ворогом і застосовує різні тактики для дестабілізації України за допомогою проведення терористичних актів, диверсій та політичних вбивств.