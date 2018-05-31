В Росії обурені та розчаровані спецоперацією СБУ з Бабченком – Цимбалюк

В РФ спецоперацію СБУ сприйняли з люттю, назвавши її «антиросійською».

В Росії інформацію про вбивство в Києві російського журналіста Аркадія Бабченка використовували, аби підігріти інформаційну війну проти України, а звістку про те, що він живий, сприйняли з розчаруванням.

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Про це в ефірі телеканалу «Прямий» розповів кореспондент УНІАН у Москві Роман Цимбалюк.

"Тут дуже розчаровані і обурені цією спецоперацією. Коли Бабченко ще був "мертвий", це використовували для того, щоб підігріти інформаційну війну проти України, тут говорили, що у нас (в Україні – ред.) немає свободи слова, у нас небезпечно працювати журналістом, була заява МЗС Росії дуже яскрава, де перелічені журналісти, які загинули з початку війни, при тому, принаймні половина загинули на Донбасі, який контролює РФ", - зазначив журналіст.

За його словами, після того, як Бабченка всім показали живим і здоровим, в РФ розлютились – назвали спецоперацію СБУ протиросійською, і заявили, що Україна начебто зганьбилась на весь світ.

"Цікаво те, що формулювання, які використовувались щодо нашої країни, вони однакові в двох випадках – живого чи мертвого Бабченка. Це русофобія, антиросійська істерія, провокація і так далі. Те саме ми чули, коли слідчі по MH17 висунули звинувачення проти Росії, що саме її армія збила літак", - зазначив Цимбалюк.

Журналіст також звернув увагу на відмінності двох заяв МЗС РФ з приводу вбивства Бабченка.

"Цікаво, що в першій заяві, яка була випущена до «мертвого Бабченка» і в другій заяві, випущеній до живого, прізвища людей, злочини проти яких не були розслідувані, дуже змінились. І це показує, що це суто момент інформаційної війни і вони будь-який інформаційний привід використовують, щоб показати, як у нас все погано. Були заяви депутатів, в Кремлі зранку була заява зі словами співчуття. Наразі на високому рівні нічого сказано не було і я думаю, що цю тему будуть намагатись зараз спустити «на гальмах", - вважає Цимбалюк.

Увечері 29 травня стало відомо, що в Києві застрелили російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка. Новина про його смерть спричинила значний резонанс. Тим не менш, вдень 30 травня живий Бабченко з’явився перед журналістами на брифінгу в СБУ. Його «вбивство» виявилось інсценуванням у рамках спецоперації СБУ.