"Воскреслий" Бабченко потролив недоброзичливців (фотожаби)
Російський журналіст Аркадій Бабченко потролив незадоволених тим, що його "вбивство" виявилося спецоперацією СБУ.
"Вы уж извините. Вы уж извините. Вы уж извините, я вам точно говорю. В следующей атаке. В следующей атаке. В следующей атаке обязательно сгорю", - йдеться в його повідомленні Facebook. Зазначимо, що це - слова пісні "Любо, братці, любо".
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"Хотів тут написати пост про хранителів моралі, які незадоволені тим, що я якось неправильно, на їхню думку, не помер, але щось так п***й", - додав Бабченко.
Також "воскреслий" журналіст закликав залишати під його постом меми, щоб посміятися.
Користувачі мережі одразу ж підтримали його прохання:
Як повідомляв УНІАН, 30 травня стало відомо, що вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка виявилося інсценуванням СБУ. Користувачі соцмереж одразу ж почали жартувати про «воскресіння» журналіста.