"Воскреслий" Бабченко потролив недоброзичливців (фотожаби)

Бабченко закликав коментаторів ділитися жартами щодо його "воскресіння".

Російський журналіст Аркадій Бабченко потролив незадоволених тим, що його "вбивство" виявилося спецоперацією СБУ.

"Вы уж извините. Вы уж извините. Вы уж извините, я вам точно говорю. В следующей атаке. В следующей атаке. В следующей атаке обязательно сгорю", - йдеться в його повідомленні Facebook. Зазначимо, що це - слова пісні "Любо, братці, любо".

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"Хотів тут написати пост про хранителів моралі, які незадоволені тим, що я якось неправильно, на їхню думку, не помер, але щось так п***й", - додав Бабченко.

Також "воскреслий" журналіст закликав залишати під його постом меми, щоб посміятися.

Користувачі мережі одразу ж підтримали його прохання:

Як повідомляв УНІАН, 30 травня стало відомо, що вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка виявилося інсценуванням СБУ. Користувачі соцмереж одразу ж почали жартувати про «воскресіння» журналіста.