"А давайте спину кров'ю розмалюємо!": "воскреслий" Бабченко відповів критикам щодо спецоперації СБУ
Російський журналіст Аркадій Бабченко, вбивство якого виявилося інсценуванням, відповів на критику щодо спецоперації СБУ.
Як він написав на своїй сторінці у Facebook, дуже багато людей думають, що бійцям "Альфи", керівникам департаментів держслужби безпеки, врешті-решт президенту робити нічого.
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"Робити взагалі н*фіг. ОБСЄ? П***й. Введення миротворців на Донбас? Туга. Виграний у "Газпрому" суд? Та ну, не цікаво. О! А давайте Бабченку спину кров'ю розмалюємо, в ніс згустків насоваємо, відвеземо в морг і скажемо, що так і було?", - іронізує журналіст.
"І всі такі - давай! Робити-то реально більше н*фіг - ресурсів вагон, людей вагон, ну, подумаєш, відірвемо просто х***ву хмару народу від роботи - зате поржемо ж!", - додав Бабченко.
Раніше російський журналіст Аркадій Бабченко потролив незадоволених тим, що його "вбивство" виявилося спецоперацією СБУ.