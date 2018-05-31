"А давайте спину кров'ю розмалюємо!": "воскреслий" Бабченко відповів критикам щодо спецоперації СБУ

Аркадій Бабченко відповів тим, хто думає, що керівництву країни більше немає чим зайнятися, окрім як інсценувати його вбивство.

Російський журналіст Аркадій Бабченко, вбивство якого виявилося інсценуванням, відповів на критику щодо спецоперації СБУ.

Як він написав на своїй сторінці у Facebook, дуже багато людей думають, що бійцям "Альфи", керівникам департаментів держслужби безпеки, врешті-решт президенту робити нічого.

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"Робити взагалі н*фіг. ОБСЄ? П***й. Введення миротворців на Донбас? Туга. Виграний у "Газпрому" суд? Та ну, не цікаво. О! А давайте Бабченку спину кров'ю розмалюємо, в ніс згустків насоваємо, відвеземо в морг і скажемо, що так і було?", - іронізує журналіст.

"І всі такі - давай! Робити-то реально більше н*фіг - ресурсів вагон, людей вагон, ну, подумаєш, відірвемо просто х***ву хмару народу від роботи - зате поржемо ж!", - додав Бабченко.

Раніше російський журналіст Аркадій Бабченко потролив незадоволених тим, що його "вбивство" виявилося спецоперацією СБУ.