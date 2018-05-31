"Пару днів у них буде шок": Бабченко спрогнозував реакцію спецслужб РФ на провал замаху

Аркадій Бабченко припускає, що спецслужбам Росії знадобиться кілька місяців "на вибудовування нових схем".

Російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко, який напередодні взяв участь у спецоперації СБУ щодо затримання організатора замаху на нього, спрогнозував поведінку своїх ворогів в найближчі місяці.

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Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«Господи, як же це чудово - не бути мішенню. Коли ти точно знаєш - все, цього разу все. Закінчилося. Не пристрелять. Зараз пару днів у них буде шок, потім пару тижнів вони будуть обт*кати, потім пару тижнів їх будуть д*рти в усі щ*лини за провалену операцію, дасть бог, когось і звільнять, тоді взагалі є багато часу, а якщо навіть і не звільнять, то все одно кілька місяців знадобиться на вибудовування нових схем, пошук нового виконавця, пошук зброї, завезення грошей та інші технічні деталі», – припускає Бабченко.

За його розрахунками, у нього є пару місяців до початку нової параної щодо можливої підготовки чергового замаху на нього. «По-моєму, це будуть кращі пару місяців за останні роки мого життя», – підкреслив він.