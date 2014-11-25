Бойовики сьогодні 16 разів намагалися атакувати позиції військових
15:48, 25 листопада 2014Політика
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Сьогодні, станом на 13.00, терористичні угруповання 16 разів безуспішно намагалися атакувати підрозділи сил АТО.
REUTERS
Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.
Зазначається, що обстріли велися у населених пунктах: Верхня Ольхова, Станично-Луганське, Трьохізбенка, Оленівка, Новотроїцьке, Миколаївка, Красногорівка, Авдіївка, Піски, Веселе, Тоненьке, Новотроїцьке, Майорск, Павлополь, Чермалик.
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Втрати серед цивільного населення уточнюються, йдеться в повідомленні.
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