Бойовики сьогодні 16 разів намагалися атакувати позиції військових

Сьогодні, станом на 13.00, терористичні угруповання 16 разів безуспішно намагалися атакувати підрозділи сил АТО.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook. Зазначається, що обстріли велися у населених пунктах: Верхня Ольхова, Станично-Луганське, Трьохізбенка, Оленівка, Новотроїцьке, Миколаївка, Красногорівка, Авдіївка, Піски, Веселе, Тоненьке, Новотроїцьке, Майорск, Павлополь, Чермалик. Читайте такожБойовики з "ДНР" закликають Росію ввести своїх "миротворців" Втрати серед цивільного населення уточнюються, йдеться в повідомленні.

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