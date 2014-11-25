У Донецьку за минулу добу загинули 3 мирних жителі

Як повідомляє сайт Донецької міської ради, ніч на 25 листопада пройшла вкрай напружено. "Під інтенсивним обстрілом опинилися Київський, Куйбишевський, Ленінський та Петрівський райони. Є численні пошкодження житлових будинків, інфраструктури і комунікацій", - йдеться в повідомленні.

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Зафіксовані нові пошкодження газопроводів в Куйбишівському і Київському районах. Аварію локалізовано.

Через пошкодження внаслідок обстрілу бойовиків без води і енергопостачання залишаються 6 котелень міста. Без опалення - 43 будівлі, в тому числі 34 житлових будинки, 2 лікарні, 3 дитсадки, 2 школи і 2 підприємства. Тривають відновлювальні роботи.

Бригади "Донецькміськгазу" проводять роботи по стабілізації тиску в газопроводах. На сьогоднішній ранок без газу залишаються 2 910 тис. абонентів, з них 2 373 приватних будинки, 3 багатоквартирних будинки і 30 підприємств.