В Одесі СБУ викрила "Росспівробітництво" і дипломата РФ в антиукраїнській діяльності

Під прикриттям реалізації "гуманітарних і соціальних програм РФ" при координації російської розвідки в антиукраїнську діяльність залучалися громадяни України.

Контррозвідкою Служби безпеки України викрито і припинено деструктивну діяльність у південних регіонах нашої країни представників "Росспівробітництва" (Федеральне агентство у справах Співдружності Незалежних Держав, співвітчизників, що проживають за кордоном, і з міжнародної гуманітарної співпраці МЗС РФ).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Встановлені непоодинокі факти використання спецслужбами РФ представників "Росспівробітництва" в Генеральному консульстві РФ в Одесі для здійснення діяльності на шкоду Україні. Зокрема, під прикриттям реалізації так званих "гуманітарних і соціальних програм РФ" при координації російської розвідки в антиукраїнську діяльність залучалися громадяни нашої держави, в першу чергу – члени та лідери проросійських громадських об'єднань і рухів.

Крім цього, контррозвідкою задокументовано протиправну діяльність російського дипломата і громадянина України, які в інтересах "Росспівробітництва" здійснювали пошук та відбір мешканців придністровського регіону Республіки Молдова для їх подальшої незаконної легалізації на території України та інших країн шляхом виготовлення підроблених документів про правовий статус особи, про освіту, довідок з місця роботи, посвідчень УБС і так далі.

За діяльність, несумісну зі статусом консульської посадової особи, відповідно до Віденської конвенції про консульські зносини в березні 2018 року оголошений "персоною нон-грата" представник спецслужби РФ, який діяв під дипломатичним прикриттям Генконсулства РФ р. в Одесі. Його спільника – громадянина України, мешканця Одеської області у травні цього року Приморський районний суд Одеси визнав винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3, ст. 358 КК України (підробка документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів).

Як повідомляв УНІАН, в ОБСЄ розкритикували СБУ за неправдиві відомості за замаху на Бабченко.