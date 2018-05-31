В ОБСЄ розкритикували СБУ за неправдиві відомості через замах на Бабченка

02:32, 31 травня 2018
Політика
1469 0
Аркадій Бабченко / REUTERS

В ОБСЄ засудили рішення українських правоохоронців поширити неправдиву інформацію про смерть російського журналіста Аркадія Бабченка. Про це заявив представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір на сторінці організації в Twitter.

Читайте такожОрганізатор вбивства Бабченка планував усунути 30 осіб в Україні

"Щасливий, що Аркадій Бабченко живий. Я висловлюю жаль через поширення неправдивої інформації про долю журналіста. Обов'язок держави – надавати суспільству коректні відомості", – зазначив Дезір.

Раніше стало відомо, що вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка було інсценуванням в рамках спецоперації Служби безпеки України. Він вийшов до журналістів під час брифінгу голови СБУ Василя Грицака.

У відомстві заявили, що для замаху на Бабченка спецслужби РФ завербували громадянина України і заплатили йому $40 тис. У Києві затримали організатора замаху.

Бабченко вибачився перед друзями, колегами і дружиною. Президент України Петро Порошенко доручив надати Бабченку охорону. У раді федерації РФ назвали інсценізацію "безглуздими діями української влади". В організації "Репортери без кордонів" назвали спецоперацію СБУ маніпуляцією українських спецслужб.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: "Вбивство" у Києві Аркадія Бабченка
Теги: #Аркадій Бабченко