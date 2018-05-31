НАТО допомагає Україні створити кіберполігон ЗСУ

Наразі працюють 8 трастових фондів НАТО на підтримку України, які використовуються для розвитку оперативних спроможностей та сприяння загальній трансформації ЗСУ.

В Україні в рамках трастового фонду Північноатлантичного Альянсу з кіберзахисту створюється кіберполігон Збройних сил України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив т.в.о.начальника Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу ЗСУ Валентин Левчик на брифінгу в Києві.

За його словами, потужним практичним механізмом НАТО у співробітництві з Україною є трастові фонди, які використовуються для розвитку оперативних спроможностей та сприяння загальній трансформації ЗСУ.

«Зараз працюють 8 таких фондів, 6 з яких були започатковані на виконання рішень саміту НАТО в Уельсі, у вересні 2014 року, на фоні агресії Росії проти України», - заявив він.

Зокрема, за його словами, наразі діють трастові фонди НАТО з логістики та стандартизації ЗСУ; з модернізації системи зв’язку та автоматизації управління військами ЗСУ, з фізичної реабілітації (протезування) військовослужбовців, поранених в АТО. В рамках останнього в медичних закладах держав НАТО проведене протезування 11 учасників АТО, забезпечено медичну реабілітацію 280 та забезпечено професійну реабілітацію ще 13 військовослужбовців. В рамках програми активної реабілітації «Повернення до життя» пройшли реабілітацію 125 військовослужбовців. Крім того, надано фінансову підтримку національній команді України в міжнародних змаганнях «Ігри нескорених».

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«Трастовий фонд НАТО з кібернетичного захисту. Тут я хочу зауважити, що відповідальним органом державної влади за реалізацію проекту цього трастового фонду є СБУ, але в рамках цього трастового фонду Збройними силами реалізується пілотний проект зі створення кіберполігону ЗСУ. Цікавий проект», - зауважив Левчик.

Крім того, додав він, діють трастові фонди НАТО зі створення системи зміни військової кар’єри на професійну цивільну (соціальна адаптація військовослужбовців, психологічної реабілітації учасників АТО); з протимінної діяльності та протидії саморобним вибуховим пристроям; з утилізації в Україні легких озброєнь, стрілецької зброї, звичайних боєприпасів і протипіхотних мін типу ПФМ-1.

«У листопаді 2017 р. відповідно до запиту України до завдань другого етапу трастового фонду з утилізації додатково включено напрям з управління фізичною безпекою та менеджменту запасами боєприпасів», - зауважив Левчик.

Також, за його словами, активно працює трастовий фонд з безпечного перезахоронення радіоактивних джерел, що утворилися внаслідок виконання військових програм колишнього СРСР в Україні.

Раніше повідомлялося, що у Генеральному штабі Збройних сил України висловили готовність до отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО і заявили про суттєвий прогрес у досягненні стандартів Альянсу.