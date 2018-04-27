Багато країн НАТО чекають від Києва дій, які дозволять претендувати на членство – новий голова Держдепу

Майк Помпео зазначив, що для Києва «є багато роботи, яку треба зробити, треба пройти довгий шлях, щоб цього досягти».

Державний секретар США Майк Помпео говорить, що в альянсі є велика група країн, які очікують на дії з боку України, які дозволять їй претендувати на членство в НАТО.

Читайте такожГенсек НАТО назвав Угорщину "дуже цінним союзником", а Україну – "партнером" і "жертвою" агресії РФ

Про це він сказав у п’ятницю в Брюсселі по завершенні засідання міністрів закордонних справ країн-членів альянсу, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН щодо обговорення можливого надання Україні Плану дій щодо членства.

Помпео зазначив, що для Києва «є багато роботи, яку треба зробити, треба пройти довгий шлях, щоб цього досягти». «Я думаю, складно змалювати консенсус, коли навколо багато голосів, як до цього підійти, і якими мають бути правильні дії, щоб цього досягти. Але я думаю, що була велика група (міністрів), які сподіваються, що українці почнуть дії, які приведуть їх туди, де вони, можуть бути претендентом на членство в НАТО», – сказав держсекретар.

Помпео заступив на посаду тільки вчора, і це його перше засідання в штаб-квартирі НАТО.