Суд заарештував на 2 місяці підозрюваного в організації "вбивства" Бабченка

Шевченківський суд Києва постановив взяти підозрюваного в організації вбивства" під арешт строком на 60 днів без права застави.

Суд заарештував Бориса Германа, підозрюваного в організації вбивства журналіста Аркадія Бабченка. Відповідне рішення ухвалив суд у четвер.

"Клопотання задовольнити. Застосувати до підозрюваного... запобіжний захід у вигляді утримання під вартою", – йдеться у рішенні.

Можливість внесення застави рішення суду не передбачає.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні стало відомо ім'я чоловіка, якого затримали за підозрою в підготовці замаху на вбивство. Ним виявився Борис Герман - виконавчий директор українсько-німецького СП «Шмайсер», єдиного недержавного підприємства з виробництва зброї в Україні.

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Нагадаємо, українські правоохоронці запобігли замаху на російського журналіста Бабченка, який живе в Києві, провівши 29 травня спецоперацію по інсценуванню його вбивства. За даними СБУ, для вбивства Бабченка російські спецслужби завербували українця ( громадянина "Г"), який отримав 40 тисяч доларів за організацію злочину. Організатор запропонував колишньому учаснику АТО за 30 тисяч доларів вбити журналіста і передав завдаток в розмірі 15 тисяч доларів.

Правоохоронці затримали організатора замаху, який повідомив про плани усунення 30 осіб на території України. Також організатор за завданням російських спецслужб повинен був нелегально придбати зброю для закладки баз на території України. Германа затримали 30 травня. Організатору замаху на журналіста підготовлено підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України.