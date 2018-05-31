МЗС вимагає від Росії допустити до Кольченка українського консула

16:05, 31 травня 2018
Політика
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Олександр Кольченко оголосив голодування / фото wikipedia.org

Міністерство закордонних справ України вимагає від Російської Федерації допустити українського консула до незаконно засудженого українського активіста Олександра Кольченка, який сьогодні оголосив голодування.

Про це у мікроблозі Twitter написала речник МЗС Мар'яна Беца.

«Олександр Кольченко оголосив голодування. Вимагаємо від РФ невідкладно допустити українського консула. Вимагаємо звільнення Кольченка», - заявила речник.

«За 4 роки РФ не допустила українських консулів до Олега Сенцова та Олександра Кольченка. В порушення всіх норм. Закликаємо партнерів посилити тиск на РФ», - наголосила Беца.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 31 травня, незаконно засуджений в Росії Олександр Кольченко оголосив голодування і вимагає звільнення режисера Олега Сенцова.

Довідка УНІАН. Сенцова разом з Кольченком затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові.

У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

14 травня Сенцов, якого утримують в колонії міста Лабитнангі (Ямало-Ненецький автономний округ Тюменської області РФ), оголосив безстрокове голодування, єдиною вимогою якого він назвав звільнення усіх 64 українських політв'язнів Кремля.

Кольченко відбуває покарання у виправній колонії №6 (м. Копейськ, Челябінська область РФ).

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Теги: #МЗС#Кольченко#голодування