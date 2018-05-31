МЗС вимагає від Росії допустити до Кольченка українського консула

У відомстві закликають міжнародну спільноту посилити тиск на Росію.

Міністерство закордонних справ України вимагає від Російської Федерації допустити українського консула до незаконно засудженого українського активіста Олександра Кольченка, який сьогодні оголосив голодування.

Про це у мікроблозі Twitter написала речник МЗС Мар'яна Беца.

«Олександр Кольченко оголосив голодування. Вимагаємо від РФ невідкладно допустити українського консула. Вимагаємо звільнення Кольченка», - заявила речник.

«За 4 роки РФ не допустила українських консулів до Олега Сенцова та Олександра Кольченка. В порушення всіх норм. Закликаємо партнерів посилити тиск на РФ», - наголосила Беца.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 31 травня, незаконно засуджений в Росії Олександр Кольченко оголосив голодування і вимагає звільнення режисера Олега Сенцова.

Довідка УНІАН. Сенцова разом з Кольченком затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові.

У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

14 травня Сенцов, якого утримують в колонії міста Лабитнангі (Ямало-Ненецький автономний округ Тюменської області РФ), оголосив безстрокове голодування, єдиною вимогою якого він назвав звільнення усіх 64 українських політв'язнів Кремля.

Кольченко відбуває покарання у виправній колонії №6 (м. Копейськ, Челябінська область РФ).