У Путіна ситуацію з "вбивством" Бабченка назвали "развесистой клюквой"

Прес-секретар Путіна стверджує, що будь-які твердження про можливу причетність РФ до замаху на життя журналіста не відповідають дійсності.

У Кремлі заявляють, що ситуація навколо інсценування вбивства російського журналіста Аркадія Бабченко схожа на «развесистую клюкву» і спростовують вчергове причетність Росії до замаху.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Якщо говорити серйозно, то, звичайно, ніяких фондів в Росії не існує. Будь-яке твердження про можливу причетність РФ до цієї інсценування є нічим іншим, як наклепом, і вони не відповідають дійсності», - запевнив він, відповідаючи на прохання підтвердити або спростувати існування в Росії такого «приватного фонду Путіна».

Пєсков додав, що “якщо говорити жартома, то не знаю, як мова Шекспіра знову змагатиметься з великим і могутнім, але вся історія, всі ці свідчення, будь-яка тверезо мисляча людина, коли це читає або бачить, вся історія, свідчення є нічим іншим, як “развесистой клюквой”.

«Не знаю, як це перекладуть, але російськомовні мене зрозуміють», - додав прес-секретар російського президента.

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Як повідомлялося, раніше підозрюваний у вбивстві російського журналіста Аркадія Бабченка - Борис Герман під час судового засідання про обрання йому запобіжного заходу заявив, що деякі особи з оточення народного депутата Сергія Пашинського фінансуються з якогось приватного фонду Путіна. Фінансується звідти він сам - невідомо.

За словами підозрюваного, за час його співпраці з контррозвідкою ним особисто було виявлено багато способів доставки грошей на територію України з особистого фонду Путіна для повалення влади в Україні і політичних діячів, які їх отримують.

Українські спецслужби запобігли замаху на російського опозиційного журналіста Бабченко, який проживає в Києві, і провели 29 травня спецоперацію по інсценування його вбивства.

За даними СБУ, для вбивства Бабченка російські спецслужби завербували українця, який отримав 40 тис. доларів за організацію злочину. Організатор запропонував колишньому учасникові АТО за 30 тис. доларів вбити журналіста і передав завдаток в розмірі 15 тис. доларів. Правоохоронці затримали організатора замаху, який повідомив про плани усунення 30 осіб на території України. Також організатор за завданням російських спецслужб мав нелегально придбати зброю для закладання баз на території України.

В організації замаху підозрюється Герман - виконавчий директор українсько-німецького СП «Шмайсер» - єдиного недержавного підприємства з виробництва зброї в Україні. 31 травня Шевченківський районний суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і застосував до Германа запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.