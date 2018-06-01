Зустріч "нормандської четвірки" на рівні глав МЗС відбудеться 11 червня в Берліні

16:10, 01 червня 2018
Політика
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Лавров згоден на зустріч глав МЗС «Нормандської четвірки» / фото УНІАН

Про це повідомив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас в Маріуполі. "Мирний процес потребує термінового прогресу. Тому ми домовилися про зустріч міністрів закордонних справ у нормандському форматі 11 червня в Берліні", - зазначив міністр.

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Як повідомлялося, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер визнав недостатню ефективність нормандського формату, але зазначив, що сьогодні йому немає альтернативи.

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Теги: #Донбасс#нормандський формат#нормандська четвірка