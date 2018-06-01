Зустріч "нормандської четвірки" на рівні глав МЗС відбудеться 11 червня в Берліні

За словами міністра закордонних справ Німеччини, "мирний процес потребує термінового прогресу".

Зустріч на рівні міністрів закордонних справ країн "нормандської четвірки" відбудеться у Берліні (Німеччина) 11 червня 2018 року.

Про це повідомив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас в Маріуполі. "Мирний процес потребує термінового прогресу. Тому ми домовилися про зустріч міністрів закордонних справ у нормандському форматі 11 червня в Берліні", - зазначив міністр.

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AM @HeikoMaas in Mariupol: „Der Friedensprozess braucht dringend Fortschritte. Wir haben uns darum auf ein Treffen der Außenminister im Normandie-Format am 11. Juni in Berlin verständigt.“ — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) June 1, 2018

Як повідомлялося, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер визнав недостатню ефективність нормандського формату, але зазначив, що сьогодні йому немає альтернативи.