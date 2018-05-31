Президент Німеччини визнав "недостатню ефективність" нормандського формату

Німецький президент підкреслив, що анексія Криму з боку Росії та відкритий конфлікт на сході України в цілому заподіяли величезну шкоду європейському мирному порядку.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр визнав недостатню ефективність нормандського формату, але зазначив, що на сьогодні йому немає альтернативи.

Про це президент сказав в інтерв’ю журналу «Новое время страны».

«Звісно ж, вони недостатньо ефективні. Але яка альтернатива? Я можу лише звернутися із закликом до всіх сторін інвестувати свої сили в цей процес», – заявив він, відповідаючи на питання щодо ефективності перемовин у нормандському форматі.

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Він підкреслив, що анексія Криму з боку Росії та відкритий конфлікт на сході України в цілому заподіяли величезну шкоду європейському мирному порядку, а «мінський процес» є важливим інструментом для мінімізації цієї шкоди.

«Яким би трагічним і гірким цей конфлікт не був, я не полишаю надії на те, що в рамках мінських переговорів ще можна досягнути прогресу. На посаді міністра закордонних справ Німеччини я впродовж кількох років докладав зусиль для шляхів його вирішення. У своїй новій ролі федерального президента я, звісно, перестав бути частиною переговорного процесу. Та все ж майбутнє України близьке моєму серцю. Ваша країна потребує сильних і незалежних інституцій, їй потрібна конструктивна політична культура. Конфлікт не робить цю справу простішою, проте й не робить її неможливою», – зазначив Штайнмайєр.

Повний варіант інтерв'ю читайте у свіжому (№20) номері журналу "Новое время страны".