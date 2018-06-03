Віце-канцлер Австрії закликає скасувати санкції проти Росії

Лідер правої Партії свободи неодноразово заявляв, що не підтримує санкції ЄС проти Москви.

Віце-канцлер Австрії Хайнц-Крістіан Штрахе висловився за скасування санкцій проти Росії.

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Про це він заявив в інтерв'ю виданню Oesterreich, повідомляє Радіо Свобода.

"Санкції завдали шкоди, зокрема, нашої австрійської економіки. Настав час покласти край цим болісним санкцій і нормалізувати політичні та економічні відносини з Росією", - сказав віце-канцлер.

Хайнц-Крістіан Штрахе є лідером правої Партії свободи, яка входить до коаліції консерваторів канцлера Себастьяна Курця. Штрахе неодноразово заявляв, що не підтримує санкції ЄС проти Москви.

Через кілька днів до Відня приїде президент Росії Володимир Путін, який проведе зустріч з австрійським колегою Олександром ван дер Белленом. Штрахе заявив, що зустрінеться з російським лідером і "з нетерпінням чекає обміну ідеями".

*** У липні 2014 року Євросоюз і США ввели санкції відносно Росії у зв'язку з незаконною анексією Криму і агресією РФ на Донбасі і неодноразово розширювали і продовжували їх.