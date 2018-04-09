Порошенко: Північний потік-2 – це політичний хабар за лояльність Німеччини до Росії

Порошенко назвав Москву "вкрай ненадійним партнером" і заявив, що реалізація проекту Північний потік-2 призведе до економічної та енергетичної блокади України.

Президент України Петро Порошенко застеріг Німеччину від будівництва газопроводу Північний потік-2 і назвав проект "політичним хабарем за лояльність до Росії".

Про це повідомляє DW з посиланням на інтерв'ю президента України німецькій газеті Handelsblatt.

"Вибачте за різкі слова, але Північний потік-2 – це політичний хабар за лояльність до Росії", – заявив український президент.

Порошенко назвав Москву "вкрай ненадійним партнером" і заявив, що реалізація проекту Північний потік-2 призведе до економічної та енергетичної блокади України, завдасть їй "величезної шкоди".

У газопроводу немає економічно виправданою основи, а транзит газу через Україну буде коштувати Німеччині набагато дешевше і може бути легко і вигідно модернізований, запевняє Порошенко.

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"Просто запитайте нас, замість того, щоб інвестувати десять мільярдів євро в Північний потік-2", – говорить президент.

Нагадаємо, 27 березня російська компанія Nord Stream 2 AG отримала дозвіл на будівництво і експлуатацію газопроводу Північний потік-2 в німецькій виключній економічній зоні.

Раніше ряд країн висловився проти даного проекту.

У Вільнюсі керівники парламентів Польщі, Литви і Латвії підписали лист з попередженням про небезпеку газопроводу Північний потік-2, адресований головам парламентів європейських країн. Пізніше проти Північного потоку-2 виступила Естонія.

Згодом прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав проект "вкрай небезпечним".

21 березня законодавці Європейського Союзу (ЄС) ухвалили проект правил, який поширює закони внутрішнього ринку на газопроводи, які знаходяться не на території ЄС, в тому числі запланований Північний потік-2.

У МЗС України заявили, що рішення Німеччини щодо будівництва сухопутної ділянки Північного потоку-2 було очікуваним і Україна не могла на нього вплинути.

Пізніше президент України Петро Порошенко назвав прихильників Північного потоку-2 спільниками Москви в гібридної війні.