Новий прем'єр Італії закликав переглянути санкції проти Росії

Голова італійського уряду закликав до перегляду санкцій ЄС щодо Росії та більшої відкритості стосовно Москви.

Новопризначений прем'єр Італії, висунутий коаліцією популістів, Джузеппе Конте у вівторок, 5 червня, вперше виступив перед Сенатом - верхньою палатою парламенту країни.

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У своїй промові він пообіцяв радикальні зміни в Італії, зокрема, стосовно дотримання норм Євросоюзу щодо бюджету та у сфері міграції, зазначає агенція новин Reuters, передає DW.com.

Серед іншого він закликав сенаторів, які ввечері мають голосувати за довіру до його уряду, до перегляду санкцій ЄС щодо Росії та більшу відкритість стосовно Москви.

Конте обіцяє також покласти край міграційному "бізнесу", який, за його словами, вийшов з-під контролю під маскою солідарності. Він також планує відмовитися від заходів економії, тоді як держборг Італії скорочуватиме завдяки зростанню економіки. Уряд Конте обіцяє виступити проти політичних привілеїв та відновити довіру громадян до правоохоронної системи, а також боротися з мафією та корупцією.