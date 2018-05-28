В Італії не змогли обрати нового прем'єра, президент пообіцяв оголосити про вибори в найближчі години

Джузеппе Конте відмовився очолити національний уряд Італії.

Президент Італії Серджо Маттарелла заявив, що в найближчі години прийме рішення щодо проведення нових виборів після того, як Джузеппе Конте не вдалося сформувати уряд країни, передає РИА «Новости».

«Щодо надійшли останнім часом прохань про проведення нових виборів я залишаю за собою право прийняти рішення на основі того, що станеться в парламенті. У найближчі години я виступлю з ініціативою», — сказав Маттарелла.

Джузеппе Конте відмовився очолити національний уряд Італії.

Раніше італійські партії «Ліга» і «Рух п'яти зірок», які набрали більшість голосів на парламентських виборах в країні, запропонували кандидатуру Джузеппе Конте на пост прем'єра країни.

Конте живе в Римі, де володіє юридичною фірмою. Також він є професором приватного права у Флорентійському університеті.