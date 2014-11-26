Бойовики за день більше 20 разів атакували позиції українських військових - штаб АТО

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

«За день, що минув, терористи зробили 24 провокаційні спроби атак на укріплені позиції сил АТО на 5 стратегічних напрямках», - йдеться в повідомленні.

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«В зону ураження ворожої артилерії на Луганському та Первомайському напрямку потрапили населені пункти Попасна, Золоте, Гірське, Станиця Луганська, Кримське, Щастя. На Донеччині та поблизу Дебальцевого - населені пункти Авдіївка, Веселе, Новокалинове, Новомихайлівка, Піски, Опитне, Красногорівка, Полтавське, Шуми, Малоорлівка, Орлово-Іванівка, Нікішине. У напрямку Гранітне – бойовики своїми діями піддали небезпеці мешканців Богданівки та Гранітне», - зазначає штаб АТО.