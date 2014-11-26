Бойовики з "Градів" обстріляли Попасну: поранено трьох мирних жителів
14:29, 26 листопада 2014Суспільство
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У результаті обстрілу зруйновано кілька будинків і пошкоджено гуртожиток.
Фото: Семен Семенченко / facebook.com
Сьогодні о 13.00 Попасну Луганської області обстріляли із систем залпового вогню “Град”, поранені троє мирних жителів.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі голови Луганської облдержадміністрації Геннадія Москаля.
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«Обстріл вівся з боку міста Стаханов, окупованого бойовиками, зазначив Москаль. - Снаряди вибухнули на вулицях Радянській, Комсомольській та Оборонній, у результаті зруйновано кілька будинків, пошкоджений гуртожиток по вулиці Комсомольській. Троє мирних мешканців поранені й доставлені в районну лікарню. Інформація про їхній стан та ступінь важкості поранень уточнюється».
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