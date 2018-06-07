Як Рада голосувала за законопроект про Антикорупційний суд (відео)

13:02, 07 червня 2018
Політика
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Сьогодні у Верховній Раді продовжують розгляд законопроєкту про Антикорупційний суд / фото УНІАН

Сьогодні народні депутати продовжать розгляд законопроекту про Вищий антикорупційний суд та мають визначити кандидатуру аудитора Національного антикорупційного бюро за квотою парламенту.

До 11:00 нардепи розглянули усі поправки до законопроекту про Антикорупційний суд, що залишалися. Голосування за законопроект у другому читанні та в цілому має відбутися з 11:30 до 12:00 7 червня. У Раді також присутній президент України Петро Порошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, у порядку денному роботи парламенту проект закону про Антикорупційний суд стоїть першим питанням, а питання про визначення кандидатури від Верховної Ради до складу комісії зовнішнього контролю з незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності НАБУ — другим.

Третє питання порядку денного — законопроект про дипломатичну службу з пропозиціями президента України.

Серед інших питань у сьогоднішньому порядку денному, зокрема, законопроект про Національне бюро фінансової безпеки України.

Також парламент запланував розглянути значну кількість законопроектів для включення їх до порядку денного сесії.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня Верховна Рада в першому читанні ухвалила проект закону «Про Вищий антикорупційний суд» (№ 7440), внесений президентом України Петром Порошенком.

23 травня парламент почав розгляд у другому читанні законопроекту, до якого було подано 1927 поправок. Депутатам залишилося розглянути менш як 100 поправок.

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Теги: #Верховна Рада#Антикорупційний суд в Україні