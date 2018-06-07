Як Рада голосувала за законопроект про Антикорупційний суд (відео)

Також сьогодні депутати мають визначити кандидатуру аудитора Національного антикорупційного бюро за квотою парламенту.

Сьогодні народні депутати продовжать розгляд законопроекту про Вищий антикорупційний суд та мають визначити кандидатуру аудитора Національного антикорупційного бюро за квотою парламенту.

До 11:00 нардепи розглянули усі поправки до законопроекту про Антикорупційний суд, що залишалися. Голосування за законопроект у другому читанні та в цілому має відбутися з 11:30 до 12:00 7 червня. У Раді також присутній президент України Петро Порошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, у порядку денному роботи парламенту проект закону про Антикорупційний суд стоїть першим питанням, а питання про визначення кандидатури від Верховної Ради до складу комісії зовнішнього контролю з незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності НАБУ — другим.

Третє питання порядку денного — законопроект про дипломатичну службу з пропозиціями президента України.

Серед інших питань у сьогоднішньому порядку денному, зокрема, законопроект про Національне бюро фінансової безпеки України.

Також парламент запланував розглянути значну кількість законопроектів для включення їх до порядку денного сесії.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня Верховна Рада в першому читанні ухвалила проект закону «Про Вищий антикорупційний суд» (№ 7440), внесений президентом України Петром Порошенком.

23 травня парламент почав розгляд у другому читанні законопроекту, до якого було подано 1927 поправок. Депутатам залишилося розглянути менш як 100 поправок.