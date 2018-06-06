ВР продовжує розглядати поправки до законопроекту про Антикорупційний суд (подію завершено)

11:17, 06 червня 2018
Політика
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У другій половині дня парламентарії працюють у комітетах / фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, інші законопроекти у сьогоднішньому порядку денному не передбачені.

На початку засідання парламенту традиційно прозвучать заяви та повідомлення від народних депутатів.

У другій половині дня парламентарії працюють у комітетах.

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Теги: #Верховна Рада#антикорупційний суд