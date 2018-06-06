ВР продовжує розглядати поправки до законопроекту про Антикорупційний суд (подію завершено)

Розгляд інших питань на сьогоднішньому засіданні парламенту не передбачено.

Сьогодні Верховна Рада України продовжить розгляд поправок до президентського законопроекту про Вищий антикорупційний суд (№ 7440). Як передає кореспондент УНІАН, інші законопроекти у сьогоднішньому порядку денному не передбачені. На початку засідання парламенту традиційно прозвучать заяви та повідомлення від народних депутатів. У другій половині дня парламентарії працюють у комітетах.

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