ВР продовжує розглядати поправки до законопроекту про Антикорупційний суд (подію завершено)
11:17, 06 червня 2018Політика
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Розгляд інших питань на сьогоднішньому засіданні парламенту не передбачено.
У другій половині дня парламентарії працюють у комітетах / фото УНІАН
Сьогодні Верховна Рада України продовжить розгляд поправок до президентського законопроекту про Вищий антикорупційний суд (№ 7440).
Як передає кореспондент УНІАН, інші законопроекти у сьогоднішньому порядку денному не передбачені.
На початку засідання парламенту традиційно прозвучать заяви та повідомлення від народних депутатів.
У другій половині дня парламентарії працюють у комітетах.
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