Рада нарешті ухвалила закон про створення Антикорупційного суду

Створення Антикорупційного суду відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії є однією з умов продовження співпраці України та МВФ.

Рада ухвалила у другому читанні проект закону «Про Вищий антикорупційний суд» (№7440), внесений президентом Петром Порошенком. За рішення проголосували 315 депутатів.

Законом встановлюється, що Вищий антикорупційний суд є постійно діючим вищим спеціалізованим судом у системі судоустрою України і знаходиться у Києві. Територіальна юрисдикція (підсудність) Вищого антикорупційного суду поширюється на всю територію України.

1 березня нардепи підтримали у першому читанні проект закону «Про Вищий антикорупційний суд» (№7440), внесений президентом Петром Порошенком. Після цього низка міжнародних партнерів України виступила з критикою документу і жорсткими вимогами до Києва. Зокрема, МВФ заявив, що проект Порошенка про Антикорупційний суд суперечить зобов’язанням України. Також Світовий банк висунув свої вимоги, попередивши, що ціна питання - $800 млн кредитних коштів. З критикою на адресу АП виступив і Євросоюз. Там заявили, що Порошенко подав законопроект про Антикорупційний суд, який суперечить обіцянкам Києва та рекомендаціям Венеціанської комісії.

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Камінь спотикання

Одним із найважливіших неузгоджених моментів у законопроекті була норма про повноваження Громадської ради міжнародних експертів у питанні обрання суддів цього суду. Ключовою претензією міжнародних партнерів і громадських організацій до законопроекту були обмеження ролі міжнародних експертів до рекомендаційних функцій у процесі відбору і призначення суддів. На думку міжнародних партнерів, включаючи Міжнародний валютний фонд, повноцінна роль міжнародних експертів у призначенні суддів є запорукою незалежності цього суду та його здатності ефективно виконувати свої функції.

Ціна питання

Створення Антикорупційного суду відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії є однією з умов продовження співпраці України та МВФ, необхідного для погашення країною зовнішніх боргів найближчими роками. На думку експерта Atlantic Council економіста Андерса Аслунда, припинення співпраці України і МВФ призведе до значної девальвації гривні. 5 червня у Державному департаменті Сполучених Штатів Америки наголосили, що закон про Вищий антикорупційний суд в Україні має відповідати вимогам Міжнародного валютного фонду та передбачати відбір кваліфікованих суддів за участю міжнародних експертів. Міністр фінансів Олександр Данилюк раніше заявив, що неприйняття Верховною Радою закону про антикорупційний суд у цей четвер, 7 червня, може відкласти голосування в Європарламенті за надання 1 млрд євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу для України.

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6 червня посли країн "Великої сімки" (США, Велика Британія, Канада, Франція, Італія, Німеччина та Японія) наголосили, що міжнародні експерти мають відігравати центральну роль в обранні кваліфікованих суддів після створення Вищого Антикорупційного суду в Україні.

"Посли "Великої сімки" закликали Верховну Раду прийняти закон для створення незалежного Вищого антикорупційного суду, якому довірятимуть громадяни. Ми вважаємо, що панель експертів має відігравати центральну роль в обранні кваліфікованих суддів. Ми підтримуємо позицію Міжнародного валютного фонду в цьому питанні та щодо відповідності інших ключових положень закону умовам МВФ", - наголошується у заяві.

1927 поправок

23 травня парламент почав розгляд у другому читанні законопроекту. Усього до нього було подано 1927 поправок. До останнього неузгодженою лишалася частина законопроекту, яка стосувалася Громадської ради міжнародних експертів. Під час більшості днів розгляду поправок у сесійній залі була незначна кількість депутатів. Зокрема, під кінець засідання у залі візуально було лише близько 50 парламентаріїв. Для ухвалення рішень потрібно мінімум 226 голосів. Однак 6 червня Верховна Рада завершила розгляд поправок до президентського законопроекту, а після завершення розгляду поправок до сесійної зали прибув Порошенко.

Обіцянка Гройсмана

Прем'єр Володимир Гройсман заявив, що якщо закон про Антикорупційний суд не буде проголосований, то він піде у відставку. “Якщо цей суд справедливий, незалежний не буде утворено, я складу з себе повноваження прем’єр-міністра України і подам у відставку”, - наголосив Гройсман.