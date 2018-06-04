Гройсман обіцяє подати у відставку в разі нестворення Антикорупційного суду

“Якщо цей суд справедливий, незалежний не буде утворено, я складу з себе повноваження прем’єр-міністра України і подам у відставку”, - сказав Гройсман.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що складе повноваження у випадку нестворення Антикорупційного суду.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільному брифінгу з головою Верховної Ради Андрієм Парубієм.

“Якщо цей суд справедливий, незалежний не буде утворено, я складу з себе повноваження прем’єр-міністра України і подам у відставку”, - наголосив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня Верховна Рада в першому читанні ухвалила проект закону «Про Вищий антикорупційний суд» (№7440), внесений президентом України Петром Порошенком.

Ключовою претензією міжнародних партнерів і громадських організацій до законопроекту є обмеження ролі міжнародних експертів у рекомендаційній функції в процесі відбору та призначення суддів. На думку міжнародних партнерів, включаючи МВФ, повноцінна роль міжнародних експертів у призначенні суддів є запорукою незалежності Антикорупційного суду і його здатності ефективно виконувати свої функції.

Створення Антикорупційного суду відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії є однією з умов продовження співпраці України і МВФ, необхідної для погашення країною зовнішніх боргів найближчими роками. На думку експерта Atlantic Council економіста Андерса Аслунда, припинення співпраці України і МВФ призведе до значної девальвації гривні.

Гройсман запевняє, що після ухвалення закону уряд зробить усе, щоб Антикорупційний суд запрацював якнайшвидше.