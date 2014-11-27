У Луганській області через обстріли бойовиків знову знеструмлено Щастя (відео)

Як повідомила прес-служба голови Луганської ОДА, під обстріл із різних видів зброї (артилерія, системи "Град", міномети) потрапили населені пункти: селище Кримське, м. Щастя, смт Станиця Луганська, селище Чорнухине, селище Трьохізбенка, м. Золоте, м. Горське. У м. Щастя мінометним обстрілом пошкоджено міський трансформатор, місто знову тимчасово знеструмлено.

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Найбільш напружена ситуація зберігається в Станиці Луганській. Обстрілом серйозно пошкоджено два житлових будинки по вул. Лебединського. Один будинок повністю згорів. Господарі давно виїхали, тому ніхто не постраждав. Перебито кілька ліній електропередач, одна з електроопор впала на будинок. Частина Станиці все ще залишається без світла.

"Вночі бойовики обстріляли з "Градів" блокпост Збройних Сил України у селищі Макарове на в'їзді до Станиці. Кілька снарядів влучили в склад боєприпасів, які вибухнули. Ніхто з людей не постраждав (військовослужбовці перебували в укріпленнях), проте в'їзд до Станиці через Макарове зараз перекрито. Місцеві жителі й представники влади дістаються туди по об'їзних дорогах або через поля", - додав Москаль.