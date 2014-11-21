У трьох областях через негоду знеструмлено понад 600 населених пунктів

Протягом доби 20 листопада через негоду - поривчастий вітер, дощ з мокрим снігом, обледеніння, і спрацьовування захисту ліній електропередачі у трьох областях знеструмлено 632 населених пункти.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС. За даними ДСНС, у Житомирській області знеструмлено 601 населений пункт, у Вінницькій - знеструмлено 24 населених пункти і в Запорізькій -7 населених пунктів. Читайте такожУ трьох областях через негоду знеструмлено 155 населених пунктів До робіт з відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

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