Екс-генсек НАТО: російські війська здатні окупувати Україну за лічені дні

Колишній глава Альянсу, при цьому, визнав, що Україна значно підвищила свій військовий потенціал за останні роки.

Екс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що Росія могла б розгромити і окупувати Україну за кілька днів, якщо б захотіла цього.

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Як повідомляє «Страна», про це він заявив в інтерв'ю німецькому виданню Die Welt.

«Якщо б Росія захотіла, то її війська могли б окупувати Україну за кілька днів, незважаючи на те, що Україна значно підвищила свої військові здібності за останні 2-3 роки», – зазначив він.

Колишній глава Альянсу зазначив, що відкритий збройний конфлікт у Європі зараз є неприпустимим. А санкції проти Росії – єдина можливість тиснути на Москву, яка, за його словами, поважає лише мову сили.

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін у ході спілкування з росіянами під час "прямої лінії" пообіцяв "тяжкі наслідки для української державності в цілому" у разі спроби звільнити Донбас.