Путін пообіцяв "тяжкі наслідки для української державності в цілому" у разі спроби звільнити Донбас

Він стверджує, що ОБСЄ фіксує збільшення кількості обстрілів з боку української армії.

Президент РФ Володимир Путін пообіцяв "тяжкі наслідки для української державності в цілому" в разі спроби звільнити Донбас.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав під час спілкування з росіянами під час "прямої лінії".

"Я сподіваюся, що до таких провокацій не дійде, а якщо це станеться, я гадаю, що це матиме дуже тяжкі наслідки для української державності в цілому. Ще раз хочу наголосити, що сподіваюся, нічого подібного не станеться", - сказав Путін, відповідаючи на запитання про те, що українська армія може скористатися проведенням чемпіонату світу з футболу в Росії і звільнити Донбас.

За словами Путіна, "неможливо залякати людей, які живуть на цих територіях на Донбасі – в "ЛНР" і "ДНР"." Бачимо, що там відбувається, бачимо, як люди все це переносять, ми надаємо обом невизнаним республікам допомогу і будемо робити це далі", -сказав Путін.

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Він заявив, що те, що відбувається на цих територіях "сумно", і це свідчить про те, що "чинне українське керівництво не в змозі вирішити цю проблему".

"Як можна вирішувати цю проблему, вважаючи ці території своїми і організовуючи там повну блокаду, вважати людей своїми громадянами і піддавати їх обстрілу, коли страждають мирні жителі?", - сказав Путін.

Він стверджує, що ОБСЄ фіксує збільшення кількості обстрілів саме з боку української армії.

"Навіщо це робити, якщо потрібно йти просто шляхом виконання Мінських угод. Це просто безглуздо з точки зору остаточного результату - відновлення територіальної цілісності країни. Чим довше, чим дальше це відбувається, тим гірше для України", - переконаний Путін.

Він вважає, що Україна за рік до виборів до Верховної Ради і виборів президента за чинної влади не в змозі вирішити "проблему цих територій", тому що їй не потрібні виборці з цих територій.

"Якщо влада керуватиметься своїми вузькокорисливими політичними і економічними інтересами, якщо продовжуватиме грабувати свій народ і відкладати гроші на чорний день в офшорах на власне ім'я, тоді ні до чого хорошого ця ситуація не приведе", - сказав він.

«Подивимося, як ситуація розвиватиметься. Ми зробимо зі свого боку все, щоб вона була вирішена в рамках Мінського процесу та Мінських домовленостей», - наголосив Путін.