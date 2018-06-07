Рада обрала аудитором НАБУ українського правознавця Василенка

Кандидатуру Василенка підтримали 289 народних депутатів.

Верховна Рада визначила доктора юридичних наук Володимира Василенка до складу комісії зовнішнього контролю з незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України.

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Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 289 народних депутатів із 372, зареєстрованих у сесійній залі.

Іншим кандидатом був правозахисник, партнер компанії "Бейкер та Маккензі", громадянин США Томас Файєрстоун. Він у "рейтинговому" голосуванні набрав менше голосів, тому на остаточне затвердження було поставлено кандидатуру Василенка, яку парламент і затвердив.

Як повідомляв УНІАН, згідно зі законодавством, комісія зовнішнього контролю у складі трьох членів щороку проводить незалежний аудит ефективності діяльності НАБУ. У складі комісії мають бути представники уряду, парламенту та президента.

Обрання члена комісії від Верховної Ради кілька разів зривалося. У червні минулого року в ЄС висловили стурбованість політизацією процесу призначення 3 аудиторів Національного антикорупційного бюро України.

Аудитором НАБУ від Кабміну обрано доктора юридичних наук, голову делегації України в GRECO Михайла Буроменського.

Президент ще не призначив свого представника.