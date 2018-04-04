НАБУ не боїться аудиту - Ситник

Також відомство готове відзвітувати за свою дворічну роботу.

Співробітники Національного антикорупційного бюро України не бояться аудиту щодо їх роботи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час виступу у Верховній Раді України заявив директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник.

"Коли ви перейдете до голосування по певному аудитору, я хочу сказати, що ми аудиту не боїмося", - заявив він.

За його словами, НАБУ готове відповісти за дворічну роботу.

"І ми готові до будь-якого аудиту, і ми готові відповісти за ту роботу, яка зроблена за останні два роки", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня 2018 року Комітет ВР з питань запобігання та протидії корупції не зміг провести засідання та обговорити питання відбору кандидата від парламенту у члени Комісії незалежної зовнішньої оцінки (аудиту) діяльності НАБУ.

Парламент призначає аудитора НАБУ за квотою парламенту з 23 лютого 2017 року. У березні депутати не дійшли згоди щодо призначення на цю посаду заступника генерального інспектора Департаменту юстиції США Роберта Сторча, кандидатуру якого схвалив профільний антикорупційний комітет ВР, або Найджела Брауна, кандидатуру якого висунули фракції «Народний фронт» та БПП.

Читайте такожСитник: ніякого конфлікту між НАБУ і САП немає

За результатами нового конкурсу Комітет ВР з питань запобігання та протидії корупції рекомендував парламенту обрати аудитора НАБУ з чотирьох кандидатур: громадянки США, українки за походженням, Марти Борщ; іспанського прокурора Карлоса Кастресани; професора кафедри правосуддя Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Олександри Яновської та заслуженого юриста, адвоката, професора, завідувача кафедри прав людини, міжнародного та європейського права Академії адвокатури Сергія Гончаренка.

13 липня 2017 року за результатами попередніх голосувань для остаточного затвердження на голосування було винесено кандидатуру Яновської, але «за» проголосували лише 216 народних депутатів із 348, зареєстрованих у сесійній залі.

20 і 21 грудня 2017 року на засіданні Антикорупційного комітету планувалося оголосити новий конкурс щодо аудитора НАБУ від парламенту, проте через відсутність кворуму це не відбулося.

7 лютого 2018 року Антикорупційний комітет вирішив звернутися до Парубія щодо винесення на голосування кандидатур Кастресани, Борщ і Гончаренка на посаду аудитора НАБУ. Наступного дня стало відомо, що Борщ та Гончаренко зняли свої кандидатури.

28 лютого член комітету Дмитро Добродомов повідомив, що Антикорупційний комітет вчергове не дійшов згоди щодо кандидатури майбутнього аудитора НАБУ.