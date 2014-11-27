Російський експерт пропонує свою версію мотивів агресії Путіна в Україні

"Історія з Україною для Володимира Путіна не була самоціллю. Є переконання, що все почалося з України. Ні. Все почалося в 2011 році, коли Болотна і Сахарова вийшли на вулиці. Після них Путін весь час з моменту повернення до влади, тобто з 2012 по 2013 рік, ще до Майдану, витратив на будівництво нового політичного режиму", - заявила Шкевцова Новому времени.

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За її словами, до кінця 2013-го Путін сформував його в Росії.

"Він злякався, що якщо дати росіянам ще півкроку, [з протестом] вийде не 300 тис. осіб, а 3 млн. І побудував винятково репресивний режим. Він ліквідував всі статті конституції, які давали нам, росіянам, можливість зітхнути вільно. До кінця 2013 року з'явився новий Путін зі схильністю до абсолютизму і бонапартизму. В його руках була готова кувалда, і він заніс її, але до цього часу Росія вже заспокоїлася. Люди пішли на кухні, злякалися, в'язні Болотної опинилися у в'язниці. У нього зник привід застосувати кувалду. І тут трапляється Майдан, на який він зміг цю кувалду опустити. Насамперед для того, щоб у Росії майданів таких не допустити. Це була його мета номер один", - зазначила політолог.

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