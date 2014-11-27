Путіну розроблять автомобіль за $180 млн

Відповідний лот на суму 8051000000,00 рублів з'явився на порталі держзакупівель РФ в середу, 26 листопада, повідомляє Lb.ua.

Замовником виступає Міністерство промисловості і торгівлі. В повідомленні зазначено, що постачальник буде тільки один. На сайті також вказаний терміни реалізації проекту - замовлення необхідно виконати до 31 грудня 2016 року.

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На початку 2014 року lenta.ru вже демонструвала перші фотографії макетів автомобілів проекту "Кортеж" для перших осіб країни. Офіційного підтвердження того, що представлені на знімках макети дійсно виконали в рамках проекту "Кортеж", не було.