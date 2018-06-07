Путін заявив, що в українців та росіян спільне майбутнє

Путін заявив, що "завжди ставився до України як до братньої країни".

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія і Україна мають спільне майбутнє, незважаючи на нинішні проблеми між двома країнами.

Читайте такожПутін прокоментував можливість третьої світової війни

Про це він сказав в ході сьогоднішньої прямої лінії, передає агентство "РИА Новости".

"Ми довго говорили про ситуацію в "ДНР" і "ЛНР", про ситуацію в Донбасі в цілому... Я, ви знаєте, завжди ставився до України як до братської країні, і вважаю українців і росіян практично одним народом, у нас спільне минуле. І впевнений, незважаючи ні на які трагедії сьогоднішнього дня є і спільне майбутнє", — заявив російський президент.

Як повідомляв УНІАН, Путін пообіцяв "тяжкі наслідки для української державності в цілому" у разі спроби звільнити Донбас.