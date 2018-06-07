Правознавець, дипломат, суддя: що відомо про обраного Радою аудитора НАБУ Василенка

82-річного Володимира Василенка в Україні знають як відомого професора-правознавця та дипломата.

Верховна Рада нарешті визначила свого члена комісії зовнішнього контролю з незалежного аудиту ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України. Ним став доктор юридичних наук Володимир Василенко.

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Згідно із законодавством, комісія зовнішнього контролю щорічно проводить незалежний аудит ефективності діяльності НАБУ. До складу комісії входять три аудитори – по одному представнику від Кабміну, парламенту та президента. УНІАН з'ясував, чим відомий аудитор НАБУ, обраний у комісію Верховною Радою.

82-річного Володимира Василенка в Україні знають як відомого професора, доктора юридичних наук, а також Надзвичайного і Повноважного посла України.

Серед його здобутків - посада представника України в Раді ООН з прав людини. Також Василенко - колишній суддя міжнародного суду ООН і екс-суддя Ad hoc Міжнародного кримінального трибуналу у справах колишньої Югославії (2002-2005).

Кандидатуру Василенка в якості аудитора НАБУ пропонував Олег Ляшко, а в 2015 році він був делегований указом президента Порошенко Конституційної комісії разом з Михайлом Буроменським, обраним в аудитори НАБУ за квотою Кабміну.

Щоправда, Василенко встиг осоромитися: як написала у своєму Facebook член Центру протидії корупції Олександра Устинова, «під час співбесід Василенко відкрито заявив, що безкоштовно працювати не збирається, хоча посада аудитора є неоплачуваною».

Як повідомляв УНІАН, на засіданні антикорупційного комітету 6 червня за кандидатуру Василенка проголосували усі 13 членів комітету, які були присутні на засіданні. Голосували депутати з "БПП", "Народного фронту" та "Опозиційного блоку". За ще одну кандидатуру в аудитори, яка була рекомендована комітетом – американця Томаса Фаєрстоуна, проголосували 10 парламентарів.

Заступник голови комітету Віктор Чумак допустив, що "кандидатура Фаєрстоуна це така операція прикриття, тому що, швидше за все, буде проголосовано кандидатуру Василенка залом".

"Я думаю, що кандидатуру Василенка, напевно, підказала Адміністрація президента", - сказав він.

В той же час Чумак зазначив, що "для мене не все втрачено, тому що у мене є частка надії, що пан Василенко - це людина зі стрижнем, і дуже сильним стрижнем". "І навіть в глибині душі вірю, що ним не можна буде маніпулювати", - уклав депутат.

Нагадаємо, парламент визначив Володимира Василенка до складу комісії з аудиту НАБУ на засіданні 7 червня. За нього проголосували 289 народних депутатів з 372, зареєстрованих у сесійній залі.

Обрання члена комісії від Верховної Ради кілька разів зривалося. У червні минулого року в ЄС висловили стурбованість політизацією процесу призначення 3 аудиторів Національного антикорупційного бюро України. Аудитором НАБУ від Кабміну обраний доктор юридичних наук, голова делегації України в GRECO Михайло Буроменський. Президент свого представника ще не призначив.