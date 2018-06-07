Сергій Жадан висловив підтримку в’язню Кремля Олегу Сенцову (відео)

Український режисер голодує у російській колонії вже 25-й день.

Письменник та поет Сергій Жадан закликав підтримати утримуваного в РФ українського політв`язня Олега Сенцова, зробивши так, аби про його історію знали якомога більше людей.

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У коментарі ТСН він вказав, що український режисер, який оголосив голодування, сьгодні страждає за свободу українців.

«Вимогою його голодування є звільнення 64 українських політв`язнів, яких утримує Російська Федерація. Хоча насправді Олег голодує не лише за цих політв’язнів. Він голодує за всіх нас – за нашу свободу, за нашу незалежність. Що можемо зробити ми? Ми можемо зробити так, аби про цю історію знали якомога більше людей. Про Сенцова сьогодні мають чути всі», – вказав він.

Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його етапували до Росії, де судили за сфабрикованим обвинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Російський суд у серпні 2015 року засудив Сенцова до 20 років ув'язнення.

14 травня Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх 64 українських політв'язнів Кремля.

Адвокат Ольга Дінзе, яка представляла інтереси Сенцова на стадії судового процесу в Росії, сьогодні заявила про те, що українець готовий до смерті і відмовлятиметься від примусового годування.