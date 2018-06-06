Адвокат: Сенцов просить людей на волі не голодувати на його підтримку

14 травня незаконно засуджений у РФ український режисер оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх 64 українських політв'язнів Кремля.

Незаконно засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов просить людей на волі не голодувати на його підтримку.

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Про це повідомив його адвокат Дмитро Дінзе на своїй сторінці в Facebook.

«Олег Сенцов просить людей на волі не голодувати на його підтримку. Це неправильно, так у них багато інших можливостей впливати на ситуацію з українськими політв'язнями. А у Олега як ув’язненого тільки одна можливість впливати на ситуацію, і це голодування», - написав адвокат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на прес-конференції в Києві адвокат Ольга Дінзе, яка представляла інтереси Сенцова на стадії судового процесу в Росії, заявила про те, що українець готовий до смерті і відмовлятиметься від примусового годування.

Вона також розповіла, що після трьох тижнів безстрокового голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів Кремля Сенцов перебуває на межі і його стан стрімко погіршується.

*** Сенцова співробітники ФСБ РФ затримали в Криму навесні 2014 року. Його етапували до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Російський суд в серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення.

14 травня Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх 64 українських політв'язнів Кремля.