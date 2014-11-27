18% росіян заявили, що РФ несе відповідальність за кровопролиття на Донбасі

Кожен десятий росіянин (10%) відчуває особисту відповідальність за кровопролиття, загибель людей на сході України, 83% такої відповідальності не відчувають. Про це свідчать дані листопадового опитування "Левада-Центру".

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При цьому 18% опитаних заявили, що Росія несе відповідальність за кровопролиття, загибель людей на сході України, 73% вважають, що Росія відповідальності не несе, передає ZN.ua.

Чверть респондентів 25% впевнені, що російські війська перебувають зараз в Україні, не згодні з цим 53%.

Кожен п'ятий (18%) вважає, що Україна веде в Донбасі війну з Росією, ще 14% - "з сепаратистами, які хочуть відокремити від України частину країни", 58% упевнені, що війна ведеться "з народом Донбасу".

Опитування проведено 14 - 17 листопада 2014 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського і сільського населення серед 1600 осіб у віці 18 років і старше в 134 населених пунктах 46 регіонів країни. Статистична похибка даних не перевищує 3,4%.