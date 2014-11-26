Все більше українців підтримують припинення перемир'я на Донбасі - опитування

Про це свідчать результати дослідження, проведеного Соцiологiчною групою "Рейтинг" 6-13 листопада.

Згідно з результатами опитування, 36% опитаних вважають, що необхідно скасувати перемир’я і завершити АТО до повного відновлення української влади на всьому Донбасі, 21% підтримують надання ширших економічних та гуманітарних повноважень регіону, ще 17% – за надання цим територіям самостійності, федеративного статусу краю, але залишити у складі України, ще 9% – за відокремлення цих територій від України. Не визначилися – 17%.

У порівнянні із опитуванням за жовтень, зросла підтримка скасування перемир’я і завершення АТО (з 22 до 36%) та зменшилася кількість невизначених з даного питання (з 27 до 17%). Найбільше скасування перемир’я і завершення АТО підтримують на Заході, відокремлення цих територій від України – на самому Донбасі.

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Як повідомлялося, 43% респондентів позитивно ставляться до підписання перемир’я з представниками так званих ДНР та ЛНР, практично стільки ж - 44% – негативно. Не визначилися – 13%. Порівняно з жовтнем, зменшилася кількість прихильників підписання перемир’я - з 53 до 43%, водночас зросла кількість його противників - з 33 до 44%.

Разом з цим, більшість респондентів - 71% - не підтримують ідею відокремлення територій, які контролюють терористичні організації «ДНР» і «ЛНР», від України, водночас, кожен п’ятий виступає за відокремлення, кожен десятий – не визначився.

Абсолютна більшість - 74% - вважають, що Україна повинна бути унітарною державою, 15% – федеративною, не визначилися – 11%.

*** У рамках дослідження опитано 2 тис. респондентів. Аудиторія: населення України від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,8%. Опитування проводилось у формі особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face).