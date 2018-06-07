Генсек НАТО підтвердив збереження принципу відкритих дверей щодо України

Генсек Альянсу Єнс Столтенберг наголосив, що цей принцип відкритих дверей є актуальним для України.

Генеральний секретар Організації північноатлантичного договору (НАТО) Йєнс Столтенберг підтвердив збереження принципу відкритих дверей щодо перспектив приєднання України до Альянсу.

Як повідомляє прес-служба Міністерства оборони України, про це Столтенберг повідомив під час сьогоднішньої зустрічі у штаб-квартирі НАТО з міністром оборони України Степаном Полтораком.

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"Принцип відкритих дверей - один із основних принципів НАТО є актуальним, як для України, так і для інших країн. Вважаю історичною подією, що у новій будівлі штаб-квартири Альянсу я першим міністром із країн-партнерів приймаю главу оборонного відомства України Степана Полторака", - сказав генсек Альянсу.

"Ми будемо залишатися відданими політичній підтримці України в її боротьбі за незалежність та територіальну цілісність та засуджувати агресію РФ проти України. Ми хочемо аби Мінські домовленості виконувалися і не гинули українські військові", - наголосив Столтенберг.