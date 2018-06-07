Генсек НАТО підтвердив збереження принципу відкритих дверей щодо України
Генеральний секретар Організації північноатлантичного договору (НАТО) Йєнс Столтенберг підтвердив збереження принципу відкритих дверей щодо перспектив приєднання України до Альянсу.
Як повідомляє прес-служба Міністерства оборони України, про це Столтенберг повідомив під час сьогоднішньої зустрічі у штаб-квартирі НАТО з міністром оборони України Степаном Полтораком.
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"Принцип відкритих дверей - один із основних принципів НАТО є актуальним, як для України, так і для інших країн. Вважаю історичною подією, що у новій будівлі штаб-квартири Альянсу я першим міністром із країн-партнерів приймаю главу оборонного відомства України Степана Полторака", - сказав генсек Альянсу.
"Ми будемо залишатися відданими політичній підтримці України в її боротьбі за незалежність та територіальну цілісність та засуджувати агресію РФ проти України. Ми хочемо аби Мінські домовленості виконувалися і не гинули українські військові", - наголосив Столтенберг.