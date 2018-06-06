НАТО створить нові командні центри у США та Європі
Генеральний секретар Організації північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг заявляє, що очікує від країн-членів Альянсу погодження на створення нових командних структур на території США та Німеччини з метою управління переміщенням сил в Атлантиці та Європі.
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Про це він сказав на прес-конференції в Брюсселі, що транслювалася на сайті Альянсу.
За його словами, у найближчі два дні міністри оборони країн-членів Альянсу здійснять підготовчі заходи для майбутнього саміту лідерів держав та урядів НАТО, який відбудеться у липні в Брюсселі.
"Я очікую, що міністри погодяться на посилення нашої Структури командування на більш ніж на 1,2 тис. чоловік особового складу", - наголосив Столтенберг.
"Я також очікую, що ми погодимо, що наше нове Об'єднане командування силами в Атлантиці базуватиметься у Норфолку у Сполучених Штатах, а наше нове командування з логістики базуватиметься в Ульмі у Німеччині", - додав він.
Столтенберг наголосив, що структури стануть ключовими для переміщення сил через Атлантику та в межах Європи, коли це буде необхідно та оперативно.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Сполучені Штати Америки прагнуть домогтися від країн-членів Організації північноатлантичного договору (НАТО) погодження нового плану щодо збільшення сил з метою стримування дій Російської Федерації на східних кордонах Альянсу.