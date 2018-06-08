Парубій поскаржився на суди, які не розглядають подання НАБУ і САП

За словами Парубія, деякі справи по півтора року лежать у судах і навіть не доходить до їхнього розгляду.

Із 138 подань проти корупціонерів, які розпочало Національне антикорупційне бюро України і які Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до суду, 50 подань взагалі не розглядаються.

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Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" заявив спікер Верховної Ради Андрій Парубій, передає ТСН.

За його словами, деякі справи по півтора року лежать у судах і навіть не доходить до їхнього розгляду.

"Ми побачили ключову проблему, що можна виявити корупціонера, можна зловити його на хабарі, можна навести докази, передати в САП, а потім в суді воно завмирає. І ми зрозуміли - потрібна спеціалізована установа, де будуть реально незалежні судді", - так Парубій пояснив необхідність створення Антикорупційного суду.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада у четвер, 7 червня, ухвалила поданий президентом закон про Вищий антикорупційний суд.

Законом передбачено, що за ініціативою не менш як трьох членів Громадської ради міжнародних експертів вона спільно з Вищою кваліфікаційною комісією суддів розглядає питання відповідності кандидата на посаду судді Антикорупційного суду.