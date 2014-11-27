Складання депутатами присяги "хором" може зробити парламент нелегітимним – експерт

Про це він заявив в коментарі DT.UA.

"Стаття 79-та Конституції визначає важливий момент:присягу зачитує найстарший за віком народний депутат України, яким у нинішньому складі Ради є Юхим Звягільський, перед відкриттям першої сесії новообраної Верховної Ради, після чого депутати скріплюють текст присяги своїми підписами. Ця процедура є обов'язковою для того, щоб вважати, що депутати склали присягу. Фактично, найстарший депутат приводить до присяги всіх своїх колег", - сказав Мусіяка.

Читайте такожСтали відомі імена голів усіх фракцій у новій РадіІ тільки після цієї процедури, проведеної відповідно до вимог Конституції України, у депутатів з'являється право голосувати, приймати закони, а Верховна Рада стає повноважною.

Як зазначив Мусіяка, ігнорування цього положення є "легковажністю" з боку нинішньої коаліції і може "фактично поставити під сумнів легітимність самої Верховної Ради". "Конституція має найвищу юридичну силу, і її норми мають найвищу юридичну силу. Потрібно дотримуватися Конституції безумовно. Початок роботи Ради таким чином може сприйматися як призупинення дії Конституції", - сказав Мусіяка.

Він нагадав, що Звягільський був обраний народним депутатом, і ті, хто зараз вважає, що екс-регіонал не має морального права приводити до присяги новообрану Раду, не поставив під сумнів цей факт.

Читайте такожДепутати в новій Раді почнуть працювати ближче до Нового року - політолог"Може скластися ситуація, за якої парламент якийсь час буде працювати після складання присяги, але в будь-який момент 45 депутатів можуть подати подання в Конституційний суд, щоб він дав роз'яснення з цього питання. І якщо КС вирішить, що парламент є неповноважним внаслідок складання присяги таким чином, ви можете собі уявити наслідки", - зазначив Мусіяка.

В такому випадку робота парламенту, за словами політика, "буде схожа на узурпацію влади, коли неуповноважені люди беруть на себе повноваження вищого органу законодавчої влади".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 листопада відбулося складання присяги депутатами новообраної Верховної Ради.