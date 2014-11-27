Геращенко хоче ввести правила для журналістів російських ЗМІ: будуть брехати - будемо їх видворяти

Радник голови МВС Антон Геращенко пропонує запровадити обов'язкову акредитацію для російських журналістів із переліком правил, яких вони повинні дотримуватися. Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook, передає 5.ua.

"Сьогодні починає роботу нова Верховна Рада. Буду пропонувати запровадити обов'язкову акредитацію для журналістів російських ЗМІ із вказівкою правил, яких вони повинні дотримуватися, якщо хочуть працювати в Україні", - написав Геращенко.

Читайте такожМи вже звикли, що LifeNews це помийниця - російський політик про історію з Рязановим

"Будуть правила порушувати і брехати - будемо їх видворяти. Може колегам з СБУ, які мають повноваження видворяти з країни і забороняти в'їзд, пора зайнятися представниками заборонених в Україні російських телеканалів вже зараз? І почати можна з цієї журналістки Лайф Ньюс", - додав він.

Вчора кореспондентка LifeNews Євгенія Змановська заявила, що в Києві її побили українські журналісти.