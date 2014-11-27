Геращенко хоче ввести правила для журналістів російських ЗМІ: будуть брехати - будемо їх видворяти
Радник Авакова пропонує запровадити обов'язкову акредитацію для російських журналістів.
Радник голови МВС Антон Геращенко пропонує запровадити обов'язкову акредитацію для російських журналістів із переліком правил, яких вони повинні дотримуватися. Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook, передає 5.ua.
"Сьогодні починає роботу нова Верховна Рада. Буду пропонувати запровадити обов'язкову акредитацію для журналістів російських ЗМІ із вказівкою правил, яких вони повинні дотримуватися, якщо хочуть працювати в Україні", - написав Геращенко.
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"Будуть правила порушувати і брехати - будемо їх видворяти. Може колегам з СБУ, які мають повноваження видворяти з країни і забороняти в'їзд, пора зайнятися представниками заборонених в Україні російських телеканалів вже зараз? І почати можна з цієї журналістки Лайф Ньюс", - додав він.
Вчора кореспондентка LifeNews Євгенія Змановська заявила, що в Києві її побили українські журналісти.